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Corapi: “Gattuso ha fatto un passo in avanti, sotto l’aspetto comunicativo”

Published

2 ore ago

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Corapi intervista comunicazione Gattuso

Il mental coach Sandro Corapi, in una intervista con Tuttomercatoweb, ha parlato della Lazio di Gennaro Gattuso, soffermandosi in particolare sulla comunicazione del tecnico biancoceleste.

L’intervista a Sandro Corapi sulla comunicazione di Gattuso

“Gattuso mostra una grande crescita, dimostra di avere un livello di maturità non indifferente. Dire certe cose del suo percorso è bello. Ha fatto un passo in avanti nei confronti del calciatore, e mostra anche più trasparenza”.

“Ha detto che ci sono 2-3 principi chiave e poi il resto si lascia fare. L’allenatore oggi deve fare cose normali, se comunica ed è trasparente con i giocatori, allora le cose cambiano. Il calciatore ha la necessità di sentire sempre la fiducia del mister”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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