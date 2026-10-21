INTERVISTE
Corapi: “Gattuso ha fatto un passo in avanti, sotto l’aspetto comunicativo”
Il mental coach Sandro Corapi, in una intervista con Tuttomercatoweb, ha parlato della Lazio di Gennaro Gattuso, soffermandosi in particolare sulla comunicazione del tecnico biancoceleste.
L’intervista a Sandro Corapi sulla comunicazione di Gattuso
“Gattuso mostra una grande crescita, dimostra di avere un livello di maturità non indifferente. Dire certe cose del suo percorso è bello. Ha fatto un passo in avanti nei confronti del calciatore, e mostra anche più trasparenza”.
“Ha detto che ci sono 2-3 principi chiave e poi il resto si lascia fare. L’allenatore oggi deve fare cose normali, se comunica ed è trasparente con i giocatori, allora le cose cambiano. Il calciatore ha la necessità di sentire sempre la fiducia del mister”.
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