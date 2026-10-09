Connect with us

INTERVISTE

Dalla Lazio alla Serie B: due ex di fronte in panchina

Published

2 ore ago

on

Corradi intervista Nesta

La sesta giornata di Serie B mette di fronte due ex calciatori della Lazio sulle panchine di Avellino e Sampdoria; a tal proposito, Bernardo Corradi, alla guida dei blucerchiati, ha parlato in un’intervista a Tuttosport dell’imminente incontro con l’ex centrale biancoceleste, Alessandro Nesta.

LEGGI ANCHE: Monza, Juric: “Gattuso? Senza paura e con idee chiare”

Le parole di Corradi nell’intervista sull’incontro con Nesta in Avellino Sampdoria

“Tra noi c’è un rapporto di grande stima. Alla fine stasera ci faremo anche qualche sfottò, qualche battuta. Speriamo che sia io a farli a lui”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI