INTERVISTE
Dalla Lazio alla Serie B: due ex di fronte in panchina
La sesta giornata di Serie B mette di fronte due ex calciatori della Lazio sulle panchine di Avellino e Sampdoria; a tal proposito, Bernardo Corradi, alla guida dei blucerchiati, ha parlato in un’intervista a Tuttosport dell’imminente incontro con l’ex centrale biancoceleste, Alessandro Nesta.
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Le parole di Corradi nell’intervista sull’incontro con Nesta in Avellino Sampdoria
“Tra noi c’è un rapporto di grande stima. Alla fine stasera ci faremo anche qualche sfottò, qualche battuta. Speriamo che sia io a farli a lui”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
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|5
|5
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|1
|5
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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