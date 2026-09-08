Costacurta: “Su Gila qualcosa non torna. Esce troppo spesso, regge 90 minuti?”

Alessandro “Billy” Costacurta, ex leggenda del Milan e attuale commentatore per Sky Sport, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha parlato dei rossoneri di Amorim, ponendo la lente anche su Mario Gila e sulla sua tenuta fisica. Ecco le sue parole.

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Le parole di Costacurta su Gila e il Milan

“ntanto diciamo che Gila esce un po’ troppo spesso, alla Lazio succedeva lo stesso. Non ho capito perché: alla sua età non regge i 90 minuti? Non credo ma magari c’è qualche problemino che si porta dietro. Per il resto in campo è forte, forte, forte: ha personalità, gioca bene a calcio, legge le situazioni in anticipo. Sembra anche più veloce di Tomori, anche senza esserlo, perché capisce prima dove andrà la palla, è intelligente. Per me è il migliore acquisto estivo del Milan. Ne avrei preso anche un altro di quel livello lì, ma capisco che non sia semplice: come Gila ce ne sono pochi”.

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