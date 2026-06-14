INTERVISTE
Ex Lazio, Crespo: “Voglio allenare nei grandi campionati europei”
Hernan Crespo ha rilasciato un’intervista al portale spagnolo AS in cui ha parlato del suo futuro come allenatore: ecco le sue parole.
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L’intervista di Crespo
“Allenare nei grandi campionati europei è un mio obiettivo. Ho avuto contatti con alcuni club e sono convinto che, prima o poi, arriverà il progetto giusto. L’Argentina di Scaloni? Vedo una squadra che ha raggiunto una piena maturità. È un gruppo unito, con tanta voglia di continuare a vincere e che gode del rispetto di tutto il mondo. Ancora una volta l’Argentina avrà una nazionale molto forte”.
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