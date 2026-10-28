Crespo: “La Lazio può vincere lo scudetto, c’è una chimica speciale. Gattuso sa come si fa”

Hernan Crespo, leggenda del calcio internazionale ed ex attaccante della Lazio nell’epoca Cragnotti, ha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche del cammino della formazione di Gattuso: ecco le sue parole.

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Le parole di Crespo nell’intervista sulla Lazio

“Non mi aspettavo che la Lazio del mio amico Gattuso fosse lassù in vetta. Se può puntare allo scudetto? E perché non potrebbe? Si è creata una chimica speciale nel gruppo, e sono certo che tutto ciò sia merito di Rino. Gattuso sa come si vince e, soprattutto, conosce le qualità necessarie.

Prima della tattica e prima della tecnica, c’è l’aspetto psicologico: se non hai la testa sintonizzata bene, non arrivi da nessuna parte. Ecco, Rino ha lavorato sul cervello dei suoi giocatori, li ha convinti a fare certe cose, li ha stimolati, e poi lui è un martello e, quando hai un uomo così che ti guida, ti fai in quattro per accontentarlo: i suoi ragazzi andrebbero nel fuoco per lui.

Primo posto strameritato. Otto vittorie e un pareggio: che cosa poteva fare di più? Piuttosto, tutti quelli che lo hanno criticato per l’esperienza in Nazionale adesso dovranno ricredersi e chiedergli scusa…Vabbè, ma si sa che il calcio è un mondo strano…”.

Crespo su chi è più forte tra Lazio e Roma

“La Lazio è certamente la sorpresa più bella di questo campionato, mentre la Roma ha cominciato a costruire le basi di ciò che si vede oggi già dall’anno passato. Non mi sbilancio, ma ripeto quanto detto prima: questa Lazio può volare“.

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