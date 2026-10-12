Cruciani: “Insopportabile lagna di Roma e Gasperini su espulsione Malen”

Giuseppe Cruciani attacca duramente la Roma e Gasperini per le proteste dopo l’espulsione di Malen contro il Como: ecco riportata l’intervista a Number1 Podcast.

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L’intervista di Cruciani su Gasperini e l’espulsione di Malen

“La lagna della Roma sull’espulsione di Malen è insopportabile, con Gasperini che addirittura dice che non si devono analizzare i fotogrammi. Ma quali fotogrammi, non è stato preso un fotogramma, semplicemente quello entra come un pazzo a gamba tesa sul giocatore del Como. Non riesco a capire questa lagna sui social, di Gasperini. È inutile, è insopportabile, questo è uno di quei casi che non si possono discutere”.

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