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INTERVISTE

Cruciani: “Gattuso è un ottimo allenatore, da sempre sottovalutato”

Published

1 ora ago

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Cruciani intervista Lazio Gattuso

Giuseppe Cruciani analizza il momento della Lazio e riconosce i meriti del lavoro svolto da Gennaro Gattuso, durante l’intervista alla trasmissione In campo con Pardo.

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L’intervista di Cruciani su Gattuso e sulla Lazio

Sulla sconfitta con il Mantova

“Non mi aspettavo nulla di positivo, pensavo sarebbe stato un disastro. Poi c’è stato il “click” contro il Mantova. Secondo me, paradossalmente quella partita lì ad agosto in Coppa Italia, in quel clima terribile di pessimismo, ha funzionato quasi da “click” mentale. A pensare che la Lazio, senza quel secondo tempo con il Milan, sarebbe a punteggio pieno, è quasi incredibile”.

Sui tifosi

“L’altro paradosso sono i tifosi, il fatto che l’Olimpico sia più o meno deserto, anche se qualcosa sta cambiando leggermente. Perché poi, quando una squadra è prima in classifica o quasi, è difficile per un tifoso non andare allo stadio. Per cui ho visto una piccola crescita. Comunque il fatto che i tifosi riempiano il settore ospiti in trasferta è un elemento”.

Cruciani su Gattuso

“Gattuso è stato sottovalutato come allenatore. Le ultime esperienze non hanno certamente contribuito alla sua reputazione, però è un signor allenatore che fa giocare la squadra e che fa gruppo. Poi può essere fortunato o sfortunato, a seconda delle situazioni”.

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