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INTERVISTE

Cruciani sul campionato: “Roma favorita, Lazio deve rimanere così”

Published

2 ore ago

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Cruciani Intervista Lazio Roma

Il giornalista e tifoso laziale Giuseppe Cruciani ha parlato a Numer1 Podcast del suo punto di vista sul campionato, dando la Roma favorita per la vittoria finale e analizzando la situazione della Lazio. Ecco le sue parole.

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Le parole di Cruciani nell’intervista su Lazio e Roma

Questo campionato lo può perdere solo la Roma. Non è scaramanzia, è quello che ho visto nelle prime dieci giornate. La Roma è certamente la più forte, ha sbagliato solo qualche tempo di alcune partite. Per il resto ha sempre dominato, eccetto certi momenti. In più gli sta mancando Dybala, Svilar e Koné. La Roma è la vera favorita dello scudetto, se non lo vince è perché succede qualcosa di strano”.

“La Lazio? La vera forza ora è questa situazione che si è cristallizzata, infatti nessuno vuole modificarla. Anche se in casa c’è un piccolo aumento degli spettatori, nessuno vuole davvero cambiare lo status quo, forse nemmeno Lotito. La situazione deve rimanere così, se la cambi è finita“.

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