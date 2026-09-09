Cruciani: “Ho il terrore che la Roma vinca lo scudetto”

Giuseppe Cruciani, tifoso della Lazio, ha rivelato di avere paura che la Roma possa concludere l’anno in vetta alla Serie A, vincendo così lo scudetto: ecco le sue parole, in un’intervista nel corso del podcast Number1.

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Le parole di Cruciani sulla paura che la Roma vinca lo scudetto

“Ho il terrore del Circo Massimo e che la Roma vinca lo scudetto. La realtà è una sola, ed è una realtà che mi distrugge. Non lo dico da oggi: lo dico dalla costruzione del mercato, dal fatto che Gasperini ha tutto in mano e che la società sta seguendo una strada dritta, sicura e coerente, che è quella di dare tutto in mano a Gasperini”.

Sulla Roma

“La Roma è una spanna superiore, almeno in queste prime tre partite, sia alla Juventus che al Milan. Ho letto una statistica e credo che la Roma in tre partite abbia fatto 70 tiri in porta, di cui non so quanti dentro l’area di rigore. lo vedo una situazione in cui potrebbe veramente vincere ogni partita”.

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