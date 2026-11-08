INTERVISTE
Cucchi: “Il pareggio è giusto”
La Lazio sarà ancora prima, durante la prossima sota per le nazionali, nonostante il pareggio del Maradona contro il Napoli; al termine di un primo tempo ben giocato dalla squadra di Gattuso che, oltre al gol di Frattesi, avrebbe potuto raddoppiare in diverse occasioni, nella ripresa fa meglio la squadra di Allegri, che riesce a pareggiare grazie a uno sfortunato autgol di Pedraza: ecco che cosa ha detto, dopo la sfida, il giornalista Riccardo Cucchi in un intervento sui suoi social.
Leggi anche: “Lazzari: “C’era rammarico per il pari nello spogliatoio, ma stiamo facendo cose straordinarie”
L’intervento di Cucchi dopo Napoli Lazio
“Primo tempo giocato molto bene dalla Lazio. Nel secondo il Napoli è più aggressivo e motivato. Credo che il pareggio rispecchi l’andamento della gara”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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