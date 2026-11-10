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INTERVISTE

Cucchi: “Lazio da favola, il gruppo di Gattuso è straordinario”

Published

3 ore ago

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Cucchi intervista Lazio Gattuso

La Lazio di Gennaro Gattuso è promossa a piena voti, anche il giornalista Riccardo Cucchi, ha ribadito in questa sua intervista per Radio 24, quanto è rimasto colpito dal gruppo.

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Le parole di Cucchi nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Le contendenti dell’Inter? Magari, sarebbe bello per i tifosi di Roma e Lazio. Son trascorsi 25 e 26 anni dai loro scudetti. Onestamente, l’Inter è la più forte, la gara col Como ha dimostrato che, quando la squadra è concentrata, non ce n’è per nessuno. La Roma del Gasp gioca un calcio spettacolare, ha diritto di parola fino alla fine. La mia Lazio ci sta facendo vivere una favola, malgrado tutte le problematiche. Fino ad oggi ha overperformato, credo però che Inter e Roma abbiano qualcosa in più. Eravamo tutti oggettivamente scettici su Gattuso, pagava la delusione in Nazionale e la Lazio non aveva soldi per il mercato, eppure è riuscuto a creare un gruppo straordinario”. 

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