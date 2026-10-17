Cucchi si toglie un sassolino: “Avete visto il Venezia con il Napoli?”

Riccardo Cucchi sui social si prende una rivincita verso chi diceva che la Lazio aveva affrontato solo squadrette, sottolineando come il Napoli abbia perso contro il Venezia, battuto dai biancocelesti.

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Il post su X di Riccardo Cucchi in cui rivendita la vittoria della Lazio sul Venezia, che nel pomeriggio ha superato il Napoli per 1-0.

“Eh, ma avete affrontato squadrette come il Venezia…” E a Venezia il Napoli, ben più forte della Lazio, ha perso. Il calcio non è una scienza esatta e nessuna partita è vinta prima di giocarla… (Chiedo scusa per il sassolino che mi tolgo dalla scarpa…)”.

"Eh, ma avete affrontato squadrette come il Venezia…" E a #Venezia il #Napoli, ben più forte della #Lazio, ha perso. Il calcio non è una scienza esatta e nessuna partita è vinta prima di giocarla… (Chiedo scusa per il sassolino che mi tolgo dalla scarpa…)#VeneziaNapoli — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) October 17, 2026

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