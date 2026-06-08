Connect with us

INTERVISTE

Cucchi: “Se i tifosi vengono trattati da clienti reagiscono da clienti”

Published

19 ore ago

on

cucchi post social protesta tifosi lazio

Riccardo Cucchi, giornalista e tifoso della Lazio, ha detto la sua sulla protesta dei tifosi e la dura presa di posizione sul fronte abbonamenti in un post social sul suo profilo X.

Leggi anche: ESCLUSIVA – Zazzaroni: “Cessione Lazio? Escludo totalmente quel nome”

Le parole di Cucchi sulla protesta dei tifosi della Lazio nel post sul suo profilo social

“La protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito segna un passaggio epocale: se i tifosi vengono trattati da “clienti” reagiscono da clienti e non comprano più. L’industria del calcio vive sulla passione, fa soldi sulla passione. Quella passione va rispettata”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Lo sport e il calcio, l'arte e la musica. Trasmettere le mie passioni attraverso la scrittura è il mio hobby e la mia missione, che punto a trasformare nel mio lavoro. Laureato in Filosofia all'Università La Sapienza di Roma, con l'Abruzzo nel cuore.

PIÙ LETTI