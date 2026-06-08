INTERVISTE
Cucchi: “Se i tifosi vengono trattati da clienti reagiscono da clienti”
Riccardo Cucchi, giornalista e tifoso della Lazio, ha detto la sua sulla protesta dei tifosi e la dura presa di posizione sul fronte abbonamenti in un post social sul suo profilo X.
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Le parole di Cucchi sulla protesta dei tifosi della Lazio nel post sul suo profilo social
“La protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito segna un passaggio epocale: se i tifosi vengono trattati da “clienti” reagiscono da clienti e non comprano più. L’industria del calcio vive sulla passione, fa soldi sulla passione. Quella passione va rispettata”.
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