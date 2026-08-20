INTERVISTE
Cugini: “Al 20 agosto situazione già esplosiva, sarà dura arrivare a maggio”
Il giornalista Mimmo Cugini è stato interpellato in diretta alla radio di Tuttomercatoweb.com; questi i suoi pensieri sulla Lazio e sul delicato momento che da tempo sta vivendo il club biancoceleste.
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Le parole di Cugini nell’intervista sulla Lazio
“Questa situazione è difficile da valutare solo dal punto di vista tecnico, perché tutto quello che sta succedendo fra la proprietà e i tifosi ha dei riflessi enormi sulla squadra. Il problema è che quando senti parlare di certi nomi accostati alla Lazio, ti rendi conto che al 20 di Agosto la situazione è già esplosiva. Alla lunga temo che per la squadra, se la stagione comincia con queste premesse, sarà dura arrivare a Maggio“.
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