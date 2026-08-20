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INTERVISTE

Cugini: “Al 20 agosto situazione già esplosiva, sarà dura arrivare a maggio”

Published

26 minuti ago

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Cugini intervista Lazio 20 agosto

Il giornalista Mimmo Cugini è stato interpellato in diretta alla radio di Tuttomercatoweb.com; questi i suoi pensieri sulla Lazio e sul delicato momento che da tempo sta vivendo il club biancoceleste.

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Le parole di Cugini nell’intervista sulla Lazio

“Questa situazione è difficile da valutare solo dal punto di vista tecnico, perché tutto quello che sta succedendo fra la proprietà e i tifosi ha dei riflessi enormi sulla squadra. Il problema è che quando senti parlare di certi nomi accostati alla Lazio, ti rendi conto che al 20 di Agosto la situazione è già esplosiva. Alla lunga temo che per la squadra, se la stagione comincia con queste premesse, sarà dura arrivare a Maggio“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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