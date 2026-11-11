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INTERVISTE

Cugini: “Guardando una partita della Lazio, capisci che sta nascendo qualcosa d’importante”

Published

6 minuti ago

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Cugini intervista percorso Lazio

Il giornalista Mimmo Cugini ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb, nella quale ha commentato l’inizio di stagione della Lazio di Gattuso. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Di Napoli: “La prima posizione della Lazio non è un caso, da capire quale sarà la reazione nei momenti difficili”

L’intervista di Cugini sulla Lazio

“E’ sorprendente ma dopo tutte queste giornate, se guardi una partita della Lazio, capisci che sta nascendo qualcosa d’importante. Ci sono dei giocatori che venivano considerati normali e si sono calati nel ruolo che sta adottando Gattuso. E ci metto Sutalo, Belahyane e Frattesi. Si è creata un’alchimia che ti fa essere anche più forte di quello che realmente sei. Ormai non è più casuale ce la Lazio sia lì. A me ha impressionato la partita di Napoli, era complicata e ho visto una squadra che è andata lì per dimostrare chi è. E non so però dove arriverà”.

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