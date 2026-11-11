Cugini: “Guardando una partita della Lazio, capisci che sta nascendo qualcosa d’importante”

Il giornalista Mimmo Cugini ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb, nella quale ha commentato l’inizio di stagione della Lazio di Gattuso. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Cugini sulla Lazio

“E’ sorprendente ma dopo tutte queste giornate, se guardi una partita della Lazio, capisci che sta nascendo qualcosa d’importante. Ci sono dei giocatori che venivano considerati normali e si sono calati nel ruolo che sta adottando Gattuso. E ci metto Sutalo, Belahyane e Frattesi. Si è creata un’alchimia che ti fa essere anche più forte di quello che realmente sei. Ormai non è più casuale ce la Lazio sia lì. A me ha impressionato la partita di Napoli, era complicata e ho visto una squadra che è andata lì per dimostrare chi è. E non so però dove arriverà”.

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