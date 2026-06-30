Dalla Palma durissimo: “La Lazio trascinata in un coma indotto. Peruzzi? Poteri vicini allo zero”

Alberto Dalla Palma ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Laziale nella quale ha criticato duramente la gestione della Lazio da parte della società biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Dalla Palma sulla situazione della Lazio

“La Lazio è stata trascinata in questo coma indotto, la situazione è molto grave e preoccupante. Ieri era la data dell’inizio del mercato e la Lazio ancora una volta anche a livello di notizie esiste soltanto ti per capire se Gila andrà al Napoli o all Atalanta e se Provedel chiude il suo trasferimento all’Inter. Scopriamo ogni giorno giocatori che speriamo non essere i nuovi Arijon Ibrahimovic. Per la Lazio spendere 4 milioni ora è impossibile e se dovesse arrivare speriamo sia meglio di Ibrahimovic.

Queste sono le nostre prospettive dopo aver bacchiato 15 giorni per acquistare la Reggina oggi inizia la costruzione dell’organigramma della Reggina, della Lazio non ha tempo aspetta solo di mettere il timbro sull’ennesima bugia adesso sarà la volta di Gila promesso a Gattuso. La cosa brutta rispetto agli ultimi 5 mercati è quando lui parla della Lazio come modello calcistico da prendere come esempio. Non so in che mondo sta vivendo Lotito spero che se si presenterà il primo giorno di Gattuso a Formello possa modificare i suoi concetti, che almeno non racconti queste favole che ci hanno fatto addormentare e anche incazzare. Giovedì sarà una protesta pacifica ma molto consistente sperando che le condizioni del tempo permettano di fare quel kilometro a piedi.

Mi dispiace per gli amici calabresi che oggi festeggiano perché li ha presi un presidente di Serie A ma devono sapere che sono solo un mezzo, non è che farà 20 anni alla Reggina visto che con la promozione sicura in Serie C sarà già costretto a trovare una soluzione, lo vedremo tornare in battaglia non so dove per capire se ci sarà uno sviluppo sulle multiproprietà, è difficile che si torni indietro. La Reggina farà un super squadro e perché ne ha bisogno poi dopo verrà abbandonata a se stessa il suo interesse è per questa annata.

A Lazio-Mantova credo che si possa battere il record di meno presenze di quando gli stadi erano chiusi con il Covid, non andrà nessuno.

La lettera di Lotito è stata un disastro. Oggi come soluzione mette Peruzzi, la riflessione di Angelo è “mi sta usando come la Reggina?” Io confido che Peruzzi non caschi in questo trappolone per il suo orgoglio e dignità, lui è veramente attaccato alla Lazio non vorrei che questo affetto nei confronti dei colori lo faccia ragionare e gli faccia capire che è solo uno specchietto per le allodole, servirà a Gattuso certamente ma la situazione è molto peggio di quella che ha lasciato. A Peruzzi verranno dati poteri vicino allo zero. È una società che non funziona più perché Lotito ha tutti altri interessi.”

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