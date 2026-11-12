Dalmat: “Corsa Scudetto? Le squadre che mi fanno più paura sono Lazio e Roma, ma spero vinca l’Inter”

L’ex calciatore nerazzurro, Stephane Dalmat ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare della lotta allo scudetto fra Inter, Roma e Lazio.

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L’intervista di Dalmat sulla corsa scudetto fra Inter Lazio e Roma

“Per lo scudetto le squadre che mi fanno paura e hanno dimostrato di poter competere fino alla fine sono le due della Capitale, Lazio e Roma. Ma resto attento anche al Milan, anche se non ci credo troppo sui rossoneri. La cosa più importante è che alla fine vinca l’Inter!”.

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