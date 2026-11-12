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INTERVISTE

Dalmat: “Corsa Scudetto? Le squadre che mi fanno più paura sono Lazio e Roma, ma spero vinca l’Inter”

Published

3 ore ago

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Dalmat intervista corsa scudetto Inter Roma Lazio

L’ex calciatore nerazzurro, Stephane Dalmat ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare della lotta allo scudetto fra Inter, Roma e Lazio.

Leggi anche: Padovan: “Lazio sorpresa totale, candidata alla retrocessione e ora davanti all’Inter”

L’intervista di Dalmat sulla corsa scudetto fra Inter Lazio e Roma

“Per lo scudetto le squadre che mi fanno paura e hanno dimostrato di poter competere fino alla fine sono le due della Capitale, Lazio e Roma. Ma resto attento anche al Milan, anche se non ci credo troppo sui rossoneri. La cosa più importante è che alla fine vinca l’Inter!”.

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1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
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