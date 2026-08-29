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Damascelli: “Protesta tifosi? Disobbedienza che non aiuta e non risolve nulla”

Published

5 ore ago

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Damascelli intervista Lazio protesta tifosi

Il giornalista Tony Damascelli, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Lo Sport, tra i vari argomenti trattati in orbita Lazio, ha parlato anche della protesta dei tifosi da lui giudicata negativamente. Ecco le sue parole.

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Le parole di Damascelli sulla protesta dei tifosi nell’intervista sulla Lazio

La Lazio è una contraddizione continua. Qualsiasi risultato col Genoa non cambierà la fotografia”. Questo il parere di Damascelli sulla situazione attuale in casa biancoceleste, a suo dire assolutamente svincolata dai risultati in campo della squadra. Poi, sulla protesta dei tifosi laziali, ha così asserito: “Così non serve a nulla. Deve andare oltre questo ambiente assurdo. Una disobbedienza che non aiuta e non risolve nulla“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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