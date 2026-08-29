INTERVISTE
Damascelli: “Protesta tifosi? Disobbedienza che non aiuta e non risolve nulla”
Il giornalista Tony Damascelli, intervenuto sulle frequenze di Radio Radio Lo Sport, tra i vari argomenti trattati in orbita Lazio, ha parlato anche della protesta dei tifosi da lui giudicata negativamente. Ecco le sue parole.
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Le parole di Damascelli sulla protesta dei tifosi nell’intervista sulla Lazio
“La Lazio è una contraddizione continua. Qualsiasi risultato col Genoa non cambierà la fotografia”. Questo il parere di Damascelli sulla situazione attuale in casa biancoceleste, a suo dire assolutamente svincolata dai risultati in campo della squadra. Poi, sulla protesta dei tifosi laziali, ha così asserito: “Così non serve a nulla. Deve andare oltre questo ambiente assurdo. Una disobbedienza che non aiuta e non risolve nulla“.
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