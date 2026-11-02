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INTERVISTE

Damascelli: “I tifosi della Lazio hanno torto, Lotito se la gode”

Published

2 ore ago

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Damascelli intervista protesta tifosi Lazio

Dopo la sconfitta dell’Inter e il raggiungimento della prima posizione in classifica per la Lazio, Tony Damascelli su Il Giornale ha rilasciato un’intervista parlando della protesta dei tifosi biancocelesti.

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L’intervista di Damascelli sulla protesta dei tifosi laziali

“Gattuso può mandare fiori e cioccolatini alla sua ex casa rossonera, Amorim ha fermato il presuntuoso Chivu che ritiene cronisti e tifosi come saraghi pronti ad abboccare. La Lazio prosegue con qualche pigrizia iniziale, l’urlo del mezzo Olimpico ha esaltato la rimonta, fuori dallo stadio il resto del popolo biancazzurro maledice il giorno che l’ha incontrato, nel senso di Lotito, ma tant’è, i disertori hanno torto, il presidente se la gode ai massimi”.

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