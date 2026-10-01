Danese: “Complimenti a Gattuso, ottimo lavoro sotto il profilo tattico”

L’intervista del Match analyst e conduttore di Radio Tv Serie A, Michele Danese nella quale ha parlato dell’ottimo inizio della Lazio in campionato e del lavoro di Gennaro Gattuso. Ecco le sue parole…

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L’intervista di Danese su Gattuso e sulla Lazio

“Faccio i complimenti alla Lazio e a Gattuso. Si trova in una situazione non facile, ma bisogna scindere le due situazioni: quella di campo e quella societaria. Se parlo della prima devo togliermi il cappello. Ha iniziato il campionato con una rosa rivisitata non quanto avrebbe voluto e ha iniziato bene, fermando un Milan che comunque ha dimostrato di valere. Ha fatto vedere cose importanti sotto il profilo tattico. Quindi credo possa continuare con questo trend, non so per quanto perché siamo all’inizio e ha i calciatori a pieno regime. Sicuramente ritrovare Zaccagni in un contesto che ha bisogno di un giocatore del genere è valorizzante”.

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