Danese: “Pedro è stato un giocatore sottovalutato”

Michele Danese, ex calciatore di Serie A e della Lazio, ha elogiato la carriera e la figura di Pedro Rodriguez in occasione del suo ritiro dal calcio giocato; di seguito le sue parole nell’intervista con Radio Tv Serie A.

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L’intervista a Michele Danese sul ritiro di Pedro Rodriguez

“Non faccio fatica a dire che secondo me Pedro è stato uno dei calciatori più sottovalutati degli ultimi quindici anni. Cinque campionati spagnoli, tre Coppe di Spagna, quattro Supercoppe di Spagna, una Premier League, una Coppa d’Inghilterra, un Mondiale, un Europeo, tre Champions League, tre Supercoppe UEFA, due Coppe del Mondo per club, una Europa League. Le ha giocate tutte, non è stato in panchina”.

“Ho avuto la fortuna di vederlo in una partita con la maglia del Chelsea, poi con la Lazio: uno di quei giocatori che era presente, dava tantissimo, ti dava l’impressione di essere un calciatore che ha tutto sotto controllo in campo”.

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