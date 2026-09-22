De Biasi: “Gattuso straordinario. Icardi? Esistono contratti morali”

Il tecnico Gianni De Biasi ha parlato di Lazio e in particolar modo di quello che sta facendo Gennaro Gattuso, intervista ampia da parte dell’allenatore che ha anche detto la sua sulla vicenda di Mauro Icardi.

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Le parole di De Biasi nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“E’ un campionato bello, i risultati non sono scontati, squadre che stanno facendo bene. In primis la Lazio, è una sorpresa assoluta. La squadra di Gattuso ha fatto oltre quello che ci si potesse aspettare. L’Inter è una conferma, la Roma sta facendo bene ed il Cagliari è la rivelazione assoluta. Gattuso ha fatto qualcosa di straordinario in questo inizio. Ha cambiato alcune idee che potevano avere i tifosi biancocelesti. Mi auguro possa proseguire così, anche perché l’entusiasmo è un fattore fondamentale visti i problemi che ci sono.

De Biasi su Icardi

“Icardi? Ci sono dei contratti morali che si costruiscono con i propri calciatori che rappresentano i motivi del successo o dell’insuccesso. Ha fatto una scelta seria, ha puntato su un gruppo, dando fiducia e facendo capire allo stesso quanto ci tiene. L’avvio fa ben sperare, poi è chiaro che cinque gare non hanno un gran significato. Ma ti permette di rasserenare l’ambiente e di acquisire fiducia, anche agli occhi dei tifosi rispetto ai singoli giocatori. In questo momento, la squadra sta concedendo poco e sta sfruttando buona parte delle occasioni che costruisce”.

De Biasi sulla contestazione dei tifosi

“Queste cose le vedo male. Capisco che ci possano essere aspettative mancate, ma oggi la Lazio si trova in una posizione di classifica che nessuno poteva ipotizzare. Questo tiare la corda da una parte e dall’altra non portano vantaggi nell’economia del campionato. Servirebbe una sorta di ‘armistizio’ tra le parti, bisognerebbe riconoscere alla squadra i propri meriti”.

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