De Cosmi: “Lazio di Gattuso come Zeman? No, somiglia più a quella di Pioli”

Roberto De Cosmi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, analizzando la Lazio di Gattuso dopo il paragone con quella di Zeman e commentando anche la protesta dei tifosi.

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L’intervista di De Cosmi sulla Lazio di Gattuso e quella di Zeman

De Cosmi sulla Lazio di Gattuso e quella di Zeman

“La Lazio di Gattuso come quella di Zeman? No, è un momento che la squadra sta vivendo. Sono due modi di calcio diverso. I risultati ti danno energie, ma mi sembra una squadra diversa. È un 4-3-3 con principi diversi. La squadra di Gattuso ama variare, a equilibrio, quella di Zeman ne aveva di meno. Di sicuro ora la Lazio esprime un calcio propositivo e pratico. Mi ricorda più quella di Pioli”.

Sulla protesta

“Ci sono calciatori professionisti, il pubblico ti sposta gli equilibri. Per me non è facile da riequilibrare la questione, la vedo difficile. Un passo deve essere fatto, serve buonsenso. Serve che il pubblico si avvicini”.

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