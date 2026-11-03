INTERVISTE
De Cosmi: “Lazio di Gattuso come Zeman? No, somiglia più a quella di Pioli”
Roberto De Cosmi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, analizzando la Lazio di Gattuso dopo il paragone con quella di Zeman e commentando anche la protesta dei tifosi.
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L’intervista di De Cosmi sulla Lazio di Gattuso e quella di Zeman
De Cosmi sulla Lazio di Gattuso e quella di Zeman
“La Lazio di Gattuso come quella di Zeman? No, è un momento che la squadra sta vivendo. Sono due modi di calcio diverso. I risultati ti danno energie, ma mi sembra una squadra diversa. È un 4-3-3 con principi diversi. La squadra di Gattuso ama variare, a equilibrio, quella di Zeman ne aveva di meno. Di sicuro ora la Lazio esprime un calcio propositivo e pratico. Mi ricorda più quella di Pioli”.
Sulla protesta
“Ci sono calciatori professionisti, il pubblico ti sposta gli equilibri. Per me non è facile da riequilibrare la questione, la vedo difficile. Un passo deve essere fatto, serve buonsenso. Serve che il pubblico si avvicini”.
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