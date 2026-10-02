INTERVISTE
De Giorgio: “Giocare contro la Lazio è un onore”
Il tecnico della Juve Stabia, Pietro De Giorgio ha espresso la sua felicità, durante l’intervista in conferenza stampa, nell’affrontare la Lazio nell’amichevole che si disputerà questo sabato alle 15. Ecco le sue parole.
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L’intervista di De Giorgio sull’amichevole fra la Juve Stabia e la Lazio
De Giorgio sulla Juve Stabia
“Sono molto contento del lavoro svolto. Con la Lazio potrò provare qualcosa che ho in testa. Stiamo velocizzando la manovra per arrivare prima dai tre attaccanti davanti. A vedere i dati meritavamo qualche punto in più. La verità è che finora abbiamo segnato la metà di quanto avremmo potuto. Abbiamo tanti ragazzi che, con modalità e caratteristiche diverse, sono decisivi. Da Di Nardo, che è leader silenzioso, a Bellich, Candellone, ma anche lo stesso Sibilli, che è entrato nel gruppo con umiltà diventando subito un riferimento. Senza dimenticare i vari Buglio, Piscopo, tutti ragazzi che possono fare la differenza anche fuori dal campo”.
Sulla Lazio
“Questa amichevole con la Lazio ovviamente ci fa piacere, è un onore per tutti.Con la Lazio farò due squadre che giocheranno 45 minuti a testa. Terrò a riposo solo Patanè, perché ha già raggiunto il livello fisico che ci aspettiamo. Sana Fernandes ha qualità straordinarie, ma deve diventare più concreto. Noi abbiamo bisogno anche di Sandrucci, Caccavo e gli altri giovani che sto aspettando”.
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