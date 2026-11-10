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De Giuseppe: “Frattesi sta dando dei consigli a Gattuso”

Published

2 ore ago

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De Giuseppe intervista Frattesi Gattuso

Davide Frattesi si è preso la Lazio in campo e fuori, il giornalista di DAZN Alessio De Giuseppe ha rilasciato un’intervista per Radiosei in cui ha parlato proprio del ruolo del centrocampista azzurro nello scacchiere di Gennaro Gattuso.

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Le parole di Di Giuseppe nell’intervista su Frattesi e Gattuso

Frattesi con Mandas si riferiva ai lanci lunghi. Nessun problema particolare ma gli chiedeva di valutare quando andare lungo. In particolare, gli diceva di non lanciare a sinistra perché Tavares era stanco. E’ stato bello vedere come la mezzala abbia suggerito a Gattuso il cambio Floriani-Lazzari, con il primo in difficoltà su Lang. La panchina della Lazio? Io non vedo né assenza di motivazioni né di concentrazione in chi entra. Io credo che chi entra senta la necessità, ovvero magari avverta un po’ di pressione, nel voler mantenere il livello di rendimento di chi esce.

De Giuseppe sul gruppo

Quello che voglio sottolineare però è che vedo un gruppo di giocatori che si stima. Non accade in tutte le squadre. Io l’ho visto in altre realtà come Inter e Como, ovvio che vincere aiuti a creare questa situazione. Nella Lazio vedo grande ordine e armonia. Gattuso in campo non si ferma mai, a volte dicendo anche cose non riproponibili… Dà continuamente consigli, non si ferma mai, soprattutto quando la palla è in mano agli avversari

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