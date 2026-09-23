De Grandis: “Lazio in perdita? L’anno prossimo senza il botteghino sarà peggio”

Stando al bilancio della Lazio fino a giugno 2026, il club è in perdita di circa 10 milioni: di questo ha parlato il giornalista di Sky Stefano De Grandis, nella sua intervista odierna per Radio Laziale.

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Le parole di De Grandis nell’intervista sul bilancio della Lazio

“In precedenza penso che sia stato gestito male il marketing e il merchandising, quindi ci sono state perdite. Con il mercato la Lazio ha recuperato soldi ma ci sono ancora ammanchi, soprattutto senza il botteghino: le perdite saranno maggiori. Difficile vedere una prospettiva rosea.

De Grandis sulla contestazione

Il settore giovanile è in declino se pensiamo a tutti i campioni che ci sono stati. Molti giovani della Lazio sono passati alla Roma perché evidentemente non sono stati bravi a stimarli. Insomma, c’è un problema strutturale su larga scala. Il tifoso sta dissanguando la società, per questo va in trasferta e non all’Olimpico. Se fai una battaglia i 10 milioni di buco nel bilancio di oggi l’anno prossimo diventeranno 20 e quindi Frattesi se ne andrà. Quindi sarà ancora peggio.

De Grandis sul futuro

“Il tifoso aiuta la Lazio fuori ma non in casa e quindi devi capire che ogni rivoluzione comporta anche dei rischi. Io farei una contestazione che non finisca per depauperare la squadra. Sono d’accordo con la scelta ma nessun gruppo dei tifosi organizzati potrà lamentarsi delle perdite nel bilancio del futuro, perché dipenderà anche dalla loro assenza”.

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