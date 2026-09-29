INTERVISTE
De Grandis: “Frattesi il miglior centrocampista italiano”
Stefano De Grandis di Sky Sport ha rilasciato la sua quotidiana intervista ai microfoni di Radio Lazio, il giornalista ha parlato anche di Davide Frattesi e del suo straordinario momento tra club e Nazionale.
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Le parole di De Grandis nell’intervista su Frattesi
“Frattesi miglior centrocampista italiano per incidenza: ci ricorda il coro ‘E segna sempre lui si chiama Davide Frattesi’. La tradizione della Lazio era forte anche quando lottava tra Serie A e Serie B. Sotto il punto di vista dei bomber la Lazio si è sempre difesa. Frattesi resta uno dei più grandi miracoli del terzo millennio”.
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