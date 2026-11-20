Stefano De Grandis ha parlato alla vigilia di Lazio Lecce sollevando alcune perplessità circa i calciatori chiamati a dover sostituire gli infortunati: ci sono tre nomi sui quali vuole però puntare, ecco l’intervista.

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Le parole di De Grandis nell’intervista sugli infortunati della Lazio

“Inizia il campionato 2.0, ora bisognerà fare i conti con gli infortunati. Chi è entrato fino ad ora ha fatto bene e per me la rosa ha funzionato anche se il dubbio resta ora che c’è da fare delle rotazioni. Questo è uno step in più. Frattesi in panchina? Quello dipende dalla condizione e dalla valutazione dei medici. Anche Provstgaard potrebbe riposare”.

De Grandis sui sostituti

Pedraza? Ho avuto perplessità dal primo giorno ma serve pazienza. Mi sembra intraprendente, vedremo quello che sa fare. Mi aspetto tanto da Gudmundsson, me lo ricordo con il Genoa e con la Fiorentina, contro la Lazio ha spesso fatto belle partite. Questa Lazio è una cooperativa del goal. Credo che Dele-Bashiru sia in crescita, non è un giovane che deve sbocciare. Tatticamente è leggermente indietro, deve migliorare lì perché il potenziale fisico è alto”.

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