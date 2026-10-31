Connect with us

INTERVISTE

De Grandis: “Contro il Cagliari vietato sentirsi primi in classifica”

Published

5 minuti ago

on

De Grandis intervista Lazio Cagliari 31 ottobre 2026

Ecco un estratto dell’intervista odierna del giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis intervenuto qualche ora ai microfoni di Radio Laziale: questo il suo pensiero in vista di Lazio-Cagliari.

LEGGI ANCHE: Casinelli: “Gattuso ha ridato ai giocatori nuove motivazioni”

Le parole di De Grandis nell’intervista su Lazio Cagliari

“Contro il Cagliari servirà una Lazio mestierante, se ti senti superiore è finita. Ho visto bene Maldini e ti può dare fastidio, attenzione ad esporsi al contropiede. Quando la Lazio si alza i contropiedi veloci possono dare fastidio. Vietato sentirsi la prima in classifica contro una provinciale. Bisognerà giocare convinti che non sarà facile sbloccarla subito”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Cagliari
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
2-6
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 25 9
2 LAZIO 25 9
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Juventus 14 9
9 Torino 13 9
10 Cagliari 13 9
11 Bologna 11 9
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 9
17 Udinese 5 9
18 Fiorentina 5 9
19 Parma 5 9
20 Venezia 3 9
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI