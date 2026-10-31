De Grandis: “Contro il Cagliari vietato sentirsi primi in classifica”

Ecco un estratto dell’intervista odierna del giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis intervenuto qualche ora ai microfoni di Radio Laziale: questo il suo pensiero in vista di Lazio-Cagliari.

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Le parole di De Grandis nell’intervista su Lazio Cagliari

“Contro il Cagliari servirà una Lazio mestierante, se ti senti superiore è finita. Ho visto bene Maldini e ti può dare fastidio, attenzione ad esporsi al contropiede. Quando la Lazio si alza i contropiedi veloci possono dare fastidio. Vietato sentirsi la prima in classifica contro una provinciale. Bisognerà giocare convinti che non sarà facile sbloccarla subito”.

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