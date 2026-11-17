INTERVISTE
De Grandis: “Dele-Bashiru merita spazio, vi dico cosa farei con Frattesi”
Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis si è espresso ai microfoni di Radio Laziale sulla situazione della Lazio in vista del match di sabato contro il Lecce.
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Le parole di De Grandis su Lazio Lecce e sui singoli calciatori che potrebbe schierare Gattuso.
“Io risparmierei Frattesi. Lo farei partire dalla panchina e vedrei come va la partita. Ora inizia la fase due del campionato, quella in cui mettere le alternative dentro. Credo sia il caso di capire quanto valga la Lazio senza i titolari. Inizierei con Dele-Bashiru, poi c’è anche Gudmundsson che torna a disposizione. Eviterei di sovraccaricare un muscolo non lesionato, ma affaticato.
Le squadre in difficoltà possono essere insidiose. La partita può essere complicata, il problema è che quando metti cinque giocatori dalla panchina potresti avere dei problemi nei meccanismi. Ci sono però giocatori che meritano di trovare spazio, tra questi anche Dele-Bashiru”.
De Grandis su Pedraza e su Noslin.
“Pedraza? Qualcosina si è visto. Inizialmente non mi ha impressionato, non mi sembra uno che abbia gamba, ma dobbiamo dargli del tempo. L’autogol a Napoli è causale.
Noslin è molto ala e molto centravanti. Riesce a offrire cose buone in entrambi i ruoli. Lui è un giocatore che ha voglia, è esuberante. Secondo me in linea teorica potrebbe rendere più da esterno, ma in fase di non possesso pressa tantissimo e sa tenere molto meglio palla. Io credo che contro il Lecce farà entrambi i ruoli, visto che Pinamonti non farà novanta minuti”.
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