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De Grandis: “Malissimo le scelte di Gattuso. Ieri la Lazio ha giocato in trasferta”

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1 ora ago

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De Grandis intervista Lazio Mantova

Il giornalista e tifoso laziale, Stefano De Grandis, intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale, ha analizzato la sconfitta della Lazio contro il Mantova, giudicando anche le scelte di mister Gattuso. Ecco le sue parole.

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Le parole di De Grandis nell’intervista su Lazio Mantova

La cosa che mi ha impressionato negativamente è che non si può giocare in un modo che va in contrasto con le caratteristiche dei giocatori. Se si vuole prendere l’avversario alto i difensore devono essere veloci. Ci sono tante contraddizioni in questa Lazio. Gattuso vuole un centravanti e schiera un giocatore che non è un centravanti di ruolo. Perché Noslin è alle spalle di Dia e di Ratkov nelle gerarchie? Cancellieri ha fatto dei movimenti e si è fatto trovare nel punto giusto, ma non è il giocatore per sfruttare quei palloni. Si è mangiato tre gol”.

De Grandis sulla difesa

“Pellegrini e Pedraza in due non arrivano al 5. Tavares è sul mercato, ma resta il più forte terzino sinistro della Lazio. Anche con le sue amnesie. Rovella non è in condizione. Taylor va al piccolo trotto. Non vedo luce”.

De Grandis sulla situazione ambientale

“La Lazio ieri ha giocato in trasferta e questo non aiuta. Si vuole fare la rivoluzione, ma se non porta nessun vantaggio remi contro“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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