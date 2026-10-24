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INTERVISTE

De Grandis: “Contro il Parma metto Dele, Taylor può riposare”

Published

2 ore ago

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De Grandis intervista lazio Parma Taylor

Le ultime considerazioni da parte di Stefano De Grandis di Sky Sport in vista di Lazio-Parma: questa la sua intervista per Radio Laziale.

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Le parole di De Grandis nell’intervista su Lazio-Parma e la scelta su Taylor

Lazio contro il Parma in campo con la migliore formazione possibile. Floriani e Belahyane stanno facendo talmente bene che non possono essere messi in discussione in questo momento. Taylor non sta benissimo quindi mi domando se vale la pena farla giocare. Dele-Bashiru viene da un gran goal contro la Juve e quindi farei riposare l’olandese che, stando ai giornali, sembra aver recuperato. Giocherai tre volte come chi gioca in coppa quindi ci può stare un po’ di turnover.

De Grandis sulla partita trappola

Se la Lazio vince va in testa da sola e in questi casi la trappola è dietro l’angolo, quando sei vicino a fare l’impesa rischi di sbagliare la partita. Forse per questo Gattuso non vuole cambiare nulla, con una rotazione puoi abbassare di colpo l’intensità. Sotto l’aspetto comunicativo non ha sbagliato nulla fin qui”.

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