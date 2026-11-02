Connect with us

INTERVISTE

De Grandis: “Ho sempre creduto in Noslin, Taylor è un giocatore da top team europeo”

Published

3 ore ago

on

De Grandis intervista Noslin Taylor Lazio

Stefano De Grandis, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Laziale parlando della stagione della Lazio e soffermandosi su alcuni calciatori, tra cui Noslin e Taylor.

Leggi anche: Probabili formazioni Napoli Lazio: le scelte di Allegri e Gattuso

L’intervista di De Grandis sulla Lazio e su Noslin e Taylor

Su Taylor

“Taylor è un giocatore da top team europeo, non mi ha sorpreso perchè sapevo che giocatore fosse, ma è il giocatore imprescindibile di questa Lazio. La Lazio nella sua spilorceria ha fatto tanti buoni acquisti, Taylor non l’hai pagato poco per le casse della Lazio ma l’hai pagato poco per il suo valore, l’unico giocatore pagato tanto è Noslin, che io però apprezzo molto.

Su Gattuso

“Gattuso sta facendo un lavoro pazzesco, ieri è stata bellissima l’immagine dopo il goal di Pinamonti e la sua esultanza, io non credevo tanto in lui e faccio nuovamente mea culpa”

Su Noslin

“Su Noslin invece mi prendo una piccola rivincita, ho sempre creduto nel ragazzo e sta facendo bene, anche ieri il primo gol parte da una sua bella giocata”

Su Pedraza

“Pedraza lo hanno corteggiato per un anno assicurandogli il posto da titolare, dopo due giornate si ritrova Tavares davanti ed entra sempre con un ottimo atteggiamento”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
2-1
Finale
Cagliari
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 10
17 Fiorentina 5 9
18 Parma 5 9
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 10
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI