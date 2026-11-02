INTERVISTE
De Grandis: “Ho sempre creduto in Noslin, Taylor è un giocatore da top team europeo”
Stefano De Grandis, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Laziale parlando della stagione della Lazio e soffermandosi su alcuni calciatori, tra cui Noslin e Taylor.
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L’intervista di De Grandis sulla Lazio e su Noslin e Taylor
Su Taylor
“Taylor è un giocatore da top team europeo, non mi ha sorpreso perchè sapevo che giocatore fosse, ma è il giocatore imprescindibile di questa Lazio. La Lazio nella sua spilorceria ha fatto tanti buoni acquisti, Taylor non l’hai pagato poco per le casse della Lazio ma l’hai pagato poco per il suo valore, l’unico giocatore pagato tanto è Noslin, che io però apprezzo molto.
Su Gattuso
“Gattuso sta facendo un lavoro pazzesco, ieri è stata bellissima l’immagine dopo il goal di Pinamonti e la sua esultanza, io non credevo tanto in lui e faccio nuovamente mea culpa”
Su Noslin
“Su Noslin invece mi prendo una piccola rivincita, ho sempre creduto nel ragazzo e sta facendo bene, anche ieri il primo gol parte da una sua bella giocata”
Su Pedraza
“Pedraza lo hanno corteggiato per un anno assicurandogli il posto da titolare, dopo due giornate si ritrova Tavares davanti ed entra sempre con un ottimo atteggiamento”.
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