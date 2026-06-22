De Grandis: “La Lazio deve attrezzarsi per la salvezza”

Il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis è intervenuto sulle frequenze di Radio Laziale per parlare del mercato della Lazio e della tensione che avvolge il presidente Lotito: le sue parole nell’intervista.

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Le parole di De Grandis su Lotito e il mercato della Lazio

“La Lazio deve attrezzarsi per la salvezza. Lucca per me è un acquisto che non esiste, neanche ci credo che possa essere un nome per la Lazio. Come giocatore non mi ha mai fatto impazzire… È chiaro che se prendi giovani come Baturina o Chiarodia sono già pronti, se prendi Galassi per la Primavera a 700mila euro no. La linea verde non la fai iniziare con questi giocatori”.

Sulla gestione della comunicazione e la lettera di Floridi

“Non è più il tempo delle parole, Floridi può anche scrivere cose sensate ma non c’è più spazio per le parole, servono i fatti. Se Lotito rispondesse male e comprasse bene per me andrebbe anche bene, ma cominciasse a comprare bene perché in ventidue anni non è stato quasi mai fatto”.

“Lotito ha sempre parlato della sua gestione come qualcosa di magnifico, dopo il secondo posto del 2023 è stato completamente depauperato il valore tecnico della rosa”.

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