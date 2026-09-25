INTERVISTE
De Grandis: “Zaccagni in Nazionale? C’è stato un problema con Mancini”
Da Sky Sport a Radio Laziale, in questa sua intervista odierna il giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis è tornato a parlare dei temi che orbitano intorno alla Lazio: questa volta è toccato a Mattia Zaccagni e al suo rapporto con la Nazionale.
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Le parole di De Grandis nell’intervista su Zaccagni in Nazionale
Dal punto di vista delle scelte, c’è un’apertura ai giovani e alle novità. Qualche perplessità ce l’ho ma in linea di massima il gruppo di giocatori è condivisibile. In precedenza Zaccagni aveva infastidito Mancini perché in qualche modo è stato tra quelli che hanno disertato la nazionale. Mi incuriosiscono Zouma e Doumbia. Sono partiti dall’Albinoleffe e si sono imposti a suon di goal. Maldini invece secondo me ha fatto poco per andare in Nazionale.
De Grandis sul CT della Nazionale
Mancini è uno dei migliori, Conte in Nazionale quando c’è stato ha fatto bene con le risorse che aveva. Inzaghi? non è un’idea sbagliata ma in Nazionale serve uno meno monotematico. Quando è passato al 3-5-2 è rimasto così per sempre. Questo un pochino lo può tagliare fuori.
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