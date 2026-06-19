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De Paola: “Miracolo che Sarri sia rimasto l’anno scorso, vedremo cosa farà Gattuso”

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57 minuti ago

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L’ex direttore di TuttoSport Paolo De Paola ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW Radio in cui ha parlato della complessa situazione della Lazio e della scelta di Lotito di affidare la panchina a Gattuso.

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Le parole di De Paola sul presidente della Lazio Lotito e sulla scelta di puntare su Gattuso nell’intervista

“Pare che Lotito abbia rinunciato a 480 milioni come offerta. Deve arrivare una proposta irrinunciabile per andarsene… Il miracolo lo ha fatto già Sarri rimanendo lo scorso anno. Non puoi chiedere la stessa cosa a Gattuso. Una volta ti può andare bene, con Gattuso no”.

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Lo sport e il calcio, l'arte e la musica. Trasmettere le mie passioni attraverso la scrittura è il mio hobby e la mia missione, che punto a trasformare nel mio lavoro. Laureato in Filosofia all'Università La Sapienza di Roma, con l'Abruzzo nel cuore.

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