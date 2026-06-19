INTERVISTE
De Paola: “Miracolo che Sarri sia rimasto l’anno scorso, vedremo cosa farà Gattuso”
L’ex direttore di TuttoSport Paolo De Paola ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW Radio in cui ha parlato della complessa situazione della Lazio e della scelta di Lotito di affidare la panchina a Gattuso.
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Le parole di De Paola sul presidente della Lazio Lotito e sulla scelta di puntare su Gattuso nell’intervista
“Pare che Lotito abbia rinunciato a 480 milioni come offerta. Deve arrivare una proposta irrinunciabile per andarsene… Il miracolo lo ha fatto già Sarri rimanendo lo scorso anno. Non puoi chiedere la stessa cosa a Gattuso. Una volta ti può andare bene, con Gattuso no”.
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