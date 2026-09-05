De Rossi: “Con la Lazio abbiamo fatto peggio”

Al termine della sconfitta per 4-1 contro il Como, Daniele De Rossi ha commentato la partita del Genoa contro i lariani, mettendola a confronto con quella contro la Lazio, in un’intervista concessa nel dopo partita ai microfoni di Sky Sport.

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Le parole di De Rossi nell’intervista dopo Genoa Como

“Lo stadio ci ha già detto che è con noi e dobbiamo essere degni di questo amore. I giocatori fanno prestazioni che, con i nostri limiti, sono positive. Soprattutto in casa col Napoli per me era un pareggio schiantato, sapete tutti cosa penso. Con la Lazio abbiamo fatto meno bene, se dovessimo ripetere questa prestazione con squadre meno attrezzate, sono sicuro che faremmo punti”.

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