De Rossi: “Il gol ci ha tolto certezze. Eravamo partiti bene.”

Al termine di Genoa Lazio, l’allenatore rossoblù, Daniele De Rossi ha parlato così nell’intervista con i giornalisti idi DAZN presenti all’Olimpico.

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L’intervista di De Rossi al termine di Lazio Genoa

“Eravamo partiti bene, il gol ci ha tolto certezze. Al di là degli umori, nel primo tempo abbiamo tirato poco. Dobbiamo avere più qualità, tirare fuori le energie negli uno contro uno. Ci servono giocate, che non abbiamo molto come caratteristiche. Nel secondo tempo volevamo sfruttare i cross, anche per come difendevano loro. Servono i punti, ma abbiamo incontrato squadre più forti di noi”.

De Rossi su Cancellieri

“Ho parlato con la società, ci siamo salvati con anticipo e ho spiegato cosa mancava, alcune cose mancano ancora, penso che andiamo fuori dal nostro target se guardiamo il nostro valore rispetto a squadre come Napoli, Lazio, Como. Ci dà fastidio perdere, ma dobbiamo valutare chi siamo, Cancellieri potrebbe darci una mano”.

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