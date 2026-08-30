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INTERVISTE

De Rossi: “Il gol ci ha tolto certezze. Eravamo partiti bene.”

Published

42 minuti ago

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Daniele De Rossi

Al termine di Genoa Lazio, l’allenatore rossoblù, Daniele De Rossi ha parlato così nell’intervista con i giornalisti idi DAZN presenti all’Olimpico.

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L’intervista di De Rossi al termine di Lazio Genoa

“Eravamo partiti bene, il gol ci ha tolto certezze. Al di là degli umori, nel primo tempo abbiamo tirato poco. Dobbiamo avere più qualità, tirare fuori le energie negli uno contro uno. Ci servono giocate, che non abbiamo molto come caratteristiche. Nel secondo tempo volevamo sfruttare i cross, anche per come difendevano loro. Servono i punti, ma abbiamo incontrato squadre più forti di noi”.

De Rossi su Cancellieri

“Ho parlato con la società, ci siamo salvati con anticipo e ho spiegato cosa mancava, alcune cose mancano ancora, penso che andiamo fuori dal nostro target se guardiamo il nostro valore rispetto a squadre come Napoli, Lazio, Como. Ci dà fastidio perdere, ma dobbiamo valutare chi siamo, Cancellieri potrebbe darci una mano”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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