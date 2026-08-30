Genoa, De Rossi: “L’Olimpico è casa mia. Gattuso? Ci abbracceremo forte”

L’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita dell’Olimpico per rilasciare la sua intervista sulla Lazio e non solo: queste le parole dell’ex Roma in occasione della seconda giornata di Serie A 2026/2027.

LEGGI ANCHE: Floriani Mussolini: “Ho fatto tanti sacrifici, contento di essere qui”

Le parole di De Rossi nell’intervista prepartita di Lazio-Genoa

“L’Olimpico è casa mia, non mi fa più effetto ormai. Lazio squadra che gioca, ha individualità forti, più di quello che si possa pensare sulla carta. Con Rino li ho visti giocare bene, l’atmosfera è un altro discorso. Gattuso? Avremo poco tempo di parlare, penso ci abbracceremo forte”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP