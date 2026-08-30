INTERVISTE
Genoa, De Rossi: “L’Olimpico è casa mia. Gattuso? Ci abbracceremo forte”
L’allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita dell’Olimpico per rilasciare la sua intervista sulla Lazio e non solo: queste le parole dell’ex Roma in occasione della seconda giornata di Serie A 2026/2027.
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Le parole di De Rossi nell’intervista prepartita di Lazio-Genoa
“L’Olimpico è casa mia, non mi fa più effetto ormai. Lazio squadra che gioca, ha individualità forti, più di quello che si possa pensare sulla carta. Con Rino li ho visti giocare bene, l’atmosfera è un altro discorso. Gattuso? Avremo poco tempo di parlare, penso ci abbracceremo forte”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Milan
|6
|2
|2
|Juventus
|6
|2
|3
|Udinese
|4
|2
|4
|Roma
|3
|1
|5
|Inter
|3
|1
|6
|Napoli
|3
|1
|7
|Lecce
|3
|1
|8
|Atalanta
|3
|1
|9
|Cagliari
|3
|1
|10
|LAZIO
|3
|1
|11
|Frosinone
|3
|2
|12
|Sassuolo
|3
|2
|13
|Como
|1
|1
|14
|Torino
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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