De Siervo: “Che impatto di Gattuso, ha costruito una squadra moderna”

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A ha esaltato il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso per il premio ‘Philadelphia Coach Of The Month‘ di ottobre.

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Le parole di De Servio sul premio a Gennaro Gattuso come Coach of the Month.

“Il primato solitario in classifica con il record di punti dopo 10 giornate nella storia della Lazio raccontano l’impatto di Rino Gattuso sulla panchina biancoceleste. Gattuso ha costruito una squadra moderna dotata di organizzazione, intensità, e soprattutto capace di segnare con dodici giocatori diversi e di difendere con la mentalità di chi non vuole concedere nulla.

Al di là del valore sportivo, va riconosciuto al tecnico calabrese il grande merito di aver trasmesso ai suoi ragazzi il proprio spirito combattivo, plasmando un gruppo unito che ha sa adattarsi al meglio ai vari momenti delle partite”.

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