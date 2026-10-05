De Silvestri: “Sandri mi manca come amico. L’Olimpico mette timore”

Sulle pagine dell’edizione odierna del Corriere della Sera è comparsa un’intervista al calciatore del Bologna Lorenzo De Silvestri, figlio di Roma e uno degli ultimi prodotti del prodotto giovanile della Lazio: ecco le sue parole a proposito di Mihajlovic, della morte di Gabriele Sandri e l’Olimpico.

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Le parole di De Silvestri nell’intervista su Roma e sulla Lazio

“Roma è la mia mamma. Mi ha visto nascere, mi ha accompagnato nell’adolescenza. Li sono cresciuto, sono diventato calciatore, realizzando il mio sogno. Quello per Roma non è solo un amore a prima vista, ma cresce sempre di più. Sono andato via che avevo 21 anni, ma lì ci sono i miei genitori, mia sorella, le mie nipoti e i miei amici storici. Quindi per me è ancora il posto sicuro di sempre”.

Su Mihajlovic

“Sinisa era un simpaticone, scherzava, approfondiva le conoscenze. Ormai aveva perfino l’accento romanesco. Era severo, ma aveva assorbito il modo di fare scanzonato e leggero del romano”.

Sulla morte di Gabriele Sandri

“Fa impressione pensare siano passati quasi 20 anni. Mi manca come amico. Parlavamo di tutto: di ragazze, di sogni, di progetti. Mi manca il suo calore. Ricordo il dolore, ma ricordo pure la gioia di sentirlo, di parlarci e la sua amicizia”.

Sulle sensazioni dell’Olimpico vissute da avversario

“Fa sempre effetto. Vengo a Roma da avversario, quasi da straniero, eppure sono ancora a casa mia, al punto che l’albergo nel quale soggiorniamo è sempre pieno di persone care che mi vengono a trovare. In realtà a me sembra di non essermene mai andato. Inoltre Roma mi ha regalato i due trofei della mia carriera, conquistati nello stadio in cui andavo da bambino e sognavo di fare il calciatore. Apertura e chiusura di carriera e di un cerchio”.

Sulle sensazioni dell’Olimpico vissute da calciatore della Lazio

“Il giorno dell’esordio in maglia biancoceleste mi sembrava di essere a teatro. Mi sentivo tutti gli occhi addosso, come un grande ballerino o un attore che si esibiscono a teatro. Mette soggezione. Nei derby, con lo stadio pieno, ero emozionato e teso. A volte l’Olimpico mette timore. Ricordo bene il mio debutto in Serie A, contro la Fiorentina. Allo stadio avevo famiglia e amici”.

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