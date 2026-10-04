De Vito: “Grande partita amichevole contro la Lazio”

Il Responsabile dell’Area Tecnica della Juve Stabia, Enzo De Vito, ha rilasciato un’intervista al termine dell’amichevole contro la Lazio. Ecco la sue parole sul match.

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L’intervista di De Vito sull’amichevole fra Juve Stabia e Lazio

“È stata un’ottima gara. Mi interessava molto chiudere questo mini ritiro evitando infortuni ed evitando soprattutto che si potessero avere problemi di natura fisica, poi mi interessava avere amichevoli importanti, e quella contro la Lazio parla da sé. Oltre al risultato centrato, la squadra si è espressa bene, si sono visti tutti i dettami di gioco del tecnico: speriamo sia un’iniezione di fiducia per ripartire ora al meglio. Noi dobbiamo pensare al campo per portare a casa l’obiettivo primario della salvezza”.

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