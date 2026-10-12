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INTERVISTE

Degennaro: “Gattuso predestinato, già un grande allenatore con noi al Sion”

Published

1 ora ago

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Degennaro intervista Gattuso Sion Lazio

Marco Degennaro, direttore generale del Sion, in un’intervista concessa a TMW ha ricordato la rapidità con cui Gattuso si era ritrovato a passare dal campo alla panchina, dell’essere un predestinato e della sua nuova avventura alla Lazio.

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Le parole di Degennaro nell’intervista su Gattuso come predestinato

“Gattuso passò dal campo alla panchina in neanche una settimana. Ovviamente non fu semplice, ma anche da allenatore Rino ha sempre avuto la stessa grinta, la stessa voglia e lo stesso spirito che avevamo visto da giocatore. Oggi è un allenatore diverso, molto più maturo e con grandi esperienze alle spalle.

Il presidente aveva ragione, i segnali che mandava Rino erano chiari già dai tempi del Sion. Gattuso era venuto per giocare e avrebbe voluto programmare meglio il suo cambio di ruolo, in realtà però da noi stava già facendo l’allenatore dal campo. Questo, grazie alla sua esperienza, leadership e determinazione. Rino è una grande persona, io stesso ho imparato molto da lui“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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