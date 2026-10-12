Degennaro: “Gattuso predestinato, già un grande allenatore con noi al Sion”

Marco Degennaro, direttore generale del Sion, in un’intervista concessa a TMW ha ricordato la rapidità con cui Gattuso si era ritrovato a passare dal campo alla panchina, dell’essere un predestinato e della sua nuova avventura alla Lazio.

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Le parole di Degennaro nell’intervista su Gattuso come predestinato

“Gattuso passò dal campo alla panchina in neanche una settimana. Ovviamente non fu semplice, ma anche da allenatore Rino ha sempre avuto la stessa grinta, la stessa voglia e lo stesso spirito che avevamo visto da giocatore. Oggi è un allenatore diverso, molto più maturo e con grandi esperienze alle spalle.

Il presidente aveva ragione, i segnali che mandava Rino erano chiari già dai tempi del Sion. Gattuso era venuto per giocare e avrebbe voluto programmare meglio il suo cambio di ruolo, in realtà però da noi stava già facendo l’allenatore dal campo. Questo, grazie alla sua esperienza, leadership e determinazione. Rino è una grande persona, io stesso ho imparato molto da lui“.

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