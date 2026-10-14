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INTERVISTE

De Grandis: “Kolo Muani è rapido, ecco chi farei giocare contro la Juve”

Published

1 ora ago

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Oliver Provstgaard

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Stefano De Grandis per proiettarsi alla sfida di domenica sera fra Juventus e Lazio, commentando le possibili scelte di Gattuso.

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Le parole di Stefano De Grandis in vista di Juventus Lazio.

“Sono sicuro che Spalletti domani farà turnover, quindi non credo sentirà tanto la fatica domenica, la Juventus ha sbagliato tanto fino a ora in campionato. Spalletti lo vedo abbastanza provato psicologicamente, andare da Pisacane a fare quel teatrino non mi è piaciuto, questo tipo di arroganza mi piace poco. L’assenza di Yildiz pesa tanto a questa Juve, è il giocatore di maggiore qualità, anche Locatelli è un giocatore che quando manca si sente. 

La Lazio può fare male a una squadra che la attacca e lascia qualche spazio in contropiede, la partita resta difficile ma la Lazio ha le sue carte per giocarsela. In difesa schiererei Sutalo e Provstgaard, Doekhi anche sta facendo bene, ma nella Juventus giocherà Kolo Muani che è un giocatore molto rapido”. 

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