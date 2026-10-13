De Grandis: “Non ho mai capito come Noslin potesse fare la riserva a Dia”

Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per tornare sulla vittoria della Lazio sul Monza, analizzando in particolare le prestazioni di Belahyane e Noslin.

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“Il primo tempo è stato esaltante, simile a quello contro il Milan. Nel secondo tempo i primi undici minuti sono stati sconcertanti. Ci sta prendere il gol su piazzato, ma poi devi continuare ad attaccare con maggiore attenzione. Mandas tra i pali è fortissimo. Ha evitato 4,8 gol fino a questo momento. Questo significa anche che la Lazio concede in qualsiasi partita”.

De Grandis su Belahyane.

“Secondo me in questo momento l’unico che può insidiare Belahyane è Nicolò Rovella. Cataldi ha un bel piede e una verticalizzazione superiore, ma Reda sta facendo un grande lavoro difensivo. Sono giocatori diversi. Rovella per me è più mediano e ha più spessore di Belahyane. A parità di condizione gioca l’ex Juve che, però, è un giocatore fragile fisicamente. Belahyane per me è un acquisto in più”.

De Grandis su Noslin.

“Noslin tecnicamente non è raffinato, ma dà sempre il fritto. Lo si è visto anche quando è stato espulso Lucchesi. Quella è una grande azione. Per me è un giocatore utile. Fa due assist, di cui uno per Isaksen molto bello. Non ho mai capito come potesse fare la riserva a Dia e Ratkov”.

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