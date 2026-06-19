INTERVISTE
Del Lungo: “Fa male vedere uno stadio senza pubblico. Mandas? Dimostrerà le sue qualità”
Il capitano e portiere della Nazionale di Pallanuoto Marco Del Lungo ha parlato della Lazio, squadra di cui è tifoso, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Radiosei.
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L’intervista di Del Lungo e le parole sulla Lazio
“Sono tifoso della Lazio da sempre, anche se purtroppo visti gli impegni agonistici non possono essere allo stadio con frequenza”.
Sullo stadio vuoto e i tifosi
“Fa male vedere uno stadio senza pubblico. Da atleta so quanto possa essere importante una cornice come quella laziale. La società, in tal senso, è chiamata a prendere delle decisioni, a fare delle scelte finalizzate a riportare la gente allo stadio. Ci sono situazione non favorevoli, questa sorta di incertezza porta ad una destabilizzazione per tifosi e giocatori”.
Su Mandas
“Per Mandas tornare sarà un’ottima occasione. Davvero d’oro, tornare da titolare è un’opportunità davvero d’oro. Può prendersi la scena, dimostrare le sue qualità ed i suoi fattori positivi”.
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