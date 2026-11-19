La Lazio si prepara alla sfida contro il Lecce e Fisayo Dele-Bashiru racconta il momento dei biancocelesti, soffermandosi sul rapporto con Gattuso e sull’unità ritrovata all’interno dello spogliatoio. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Fabiani lavora per Gattuso, ecco l’ala: si guarda in Olanda per un possibile ritorno in Serie A

Le parole di Dele-Bashiru nell’intervista del match program di Lazio Lecce

“Sto bene, sono felice di essere tornato a Roma. Essere convocati è in Nazionale è sempre un momento speciale, soprattutto in occasione delle qualificazioni alla Coppa d’Africa. Questo weekend ci aspetta una partita importante, non vediamo l’ora di giocarla.”

Gattuso e la nuova energia della Lazio

“Quest’anno con Gattuso abbiamo iniziato molto bene, ha portato nuova energia e questo si vede nei rapporti tra compagni e con i tifosi, se riusciremo a continuare così sarà perfetto. C’è concorrenza, quando ho l’opportunità di aiutare cerco sempre di dare il massimo, è importante perché per arrivare lontani si deve poter contare su tutti, non solo sull’undici titolare. La concorrenza è positiva e fa bene, tutte le migliori squadre hanno molta competizione interna, l’atmosfera è molto buona, c’è più leggerezza rispetto alla scorsa stagione, quest’anno siamo molto più uniti e questo contribuice a creare un bel clima all’interno del gruppo”.

La stima di Dele-Bashiru per Gattuso

“Da quando sono alla Lazio ho avuto diversi allenatori. Gattuso ha un ottimo rapporto con tutti, questo è fondamentale. Sa cosa significa essere in campo ai massimi livelli, è un allenatore di altissimo livello, tutti gli vogliono bene e dobbiamo continuare a ottenere ottimi risultati per lui”.

Gli obiettivi personali e la voglia di crescere

“Sono una persona tranquilla, non mi faccio influenzare da ciò che succede all’esterno. Mi comporto in campo come nella vita di tutti i giorni, sono calmo e rilassato, ma aggressivo quando serve. Il mio obiettivo è giocare il maggior numero di partite possibile e aiutare la squadra con gol e assist, dobbiamo lavorare partita dopo partita, speriamo di riuscire a proseguire su questa strada”.

Redazione Lazionews.eu

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP