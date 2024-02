Delio Rossi: "Lazio e Fiorentina sono simili"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DELIO ROSSI FIORENTINA LAZIO - Ha conosciuto entrambe le piazze. Prima è stato a Roma, dove sulla panchina della Lazio ha vinto. Poi è andato a Firenze, conoscendo il mondo Fiorentina. Intervistato sulle frequenze di Radio Firenze Viola, Delio Rossi ha parlato in qualità di doppio ex della sfida dello stadio Artemio Franchi di lunedì 26 febbraio.

Verso Fiorentina - Lazio: l'analisi di Delio Rossi

"La Lazio è un po' come la Fiorentina. Si trova meglio quando non deve fare la partita, perché se gli dai campo colpisce. A differenza della Viola, però, si difende bene. La squadra di Italiano è strutturata per andarti a prendere. Come finisce al Franchi? Dipende dai padroni di casa. Se riusciranno a tenere ritmi alti andrà bene. Se lascerà campo ai biancocelesti, invece, potrà avere problemi".