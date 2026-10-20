INTERVISTE
Delio Rossi: “Gattuso? Le nostre Lazio sono simili. Guai a cambiare atteggiamento”
L’ex allenatore dei biancocelesti, Delio Rossi, ha messo a confronto la sua Lazio della stagione 2006/2007 con quella attuale allenata da Rino Gattuso: ecco le similitudini fra le due squadre, nell’intervista concessa ai taccuini del Corriere della Sera.
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Le parole di Fabiani nell’intervista sul confronto fra la sua Lazio e quella di Gattuso
“Partimmo con la penalizzazione e pungolai i giocatori per tutto l’anno. All’inizio ci snobbavano tutti, poi ci ammiravano. Qualcosa di simile sta accadendo ora. Gattuso però sa che l’atteggiamento non deve cambiare: dopo il trionfo di Torino ha parlato subito della gara col Parma”.
Su Gattuso
“Quel che sta facendo la Lazio va oltre le migliori aspettative. Quando era ragazzo fui io a riportare Rino in Italia dopo l’esperienza in Scozia, sapevo avrebbe fatto bene a Roma perché ero convinto potesse gestire i problemi. Aspetterei qualche giornata a parlare di Europa. Vedo solo 5 squadre superiori come organico, ma molte hanno comprato tardi quindi c’è bisogno di tempo. Gattuso è stato bravo a rivitalizzare giocatori ai margini. Ha dato un gioco moderno, anche rischioso. E fruttuoso”.
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