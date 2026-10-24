Delio Rossi: “Gattuso? L’uomo giusto al posto giusto. Ha il sacro fuoco dentro”

L’ex tecnico tra le altre della Lazio Delio Rossi ha concesso un’intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport nella quale ha elogiato il lavoro di Gattuso, primo in classifica col club capitolino.

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Le parole di Delio Rossi su Gattuso e la Lazio

“Sono sorpreso per l’evoluzione. Vivo vicino al centro sportivo della Lazio e all’inizio c’era tanto scetticismo sull’allenatore. Ma conosco Gattuso, l’ho riportato in Italia io (dai Ranges alla Salernitana n.d.r.) prima del suo approdo al Milan e ho detto da subito che sarebbe stato l’uomo giusto, nel posto giusto e al momento giusto.

Serviva uno coraggioso, in grado di accettare una grande sfida e lui in queste cose si esalta. Sta andando oltre le più rosee aspettative. Sono davvero felice per Rino. Non è glamour, non buca gli schemi, non è uno che pronuncia frasi a effetto. E’ semplicemente umile. E’ partito dalla Calabria per iniziare questa fortunata e incredibile carriera che lo ha portato a vincere tutto da calciatore. Uno che è andato ad allenare a Creta o a Sion significa che ha il sacro fuoco dentro. Cerca sfide particolari e sono contento perché sta dimostrando di avere idee moderne. La sua Lazio vince, ma gioca anche bene.”

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